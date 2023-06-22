Риелтор оценила новый механизм выселения «последнего жильца»
Эксперт по недвижимости Наталья Перескокова в разговоре с Рамблером прокомментировала решение Совета Федерации одобрить закон, который закрепляет в российском Жилищном кодексе механизм "расселения последнего жильца" в рамках комплексного развития застроенных территорий.
Согласно принятым поправкам, решение о применении механизма переселения в рамках комплексного развития территории сможет принимать общее собрание жильцов дома. Также закон предоставляет право органам публичной власти и созданным ими юридическим лицам наряду с застройщиками обращаться в суд, если собственники жилых помещений препятствуют принятию решения о развитии застроенных территорий, не заключая договор об освобождении жилого помещения и не передавая его в собственность истцу.
Мы - специалисты рынка недвижимости - считаем этот закон полезным и нужным. Потому что мы знаем случаи, когда жильцы не хотят выезжать из уже полностью расселенного дома. В нем, допустим, остаются две-три семьи и бойкотируют переезд. Причем бывает так, что они не хотят продавать свое жилье даже по завышенной цене - о финансах речи не идет, они хотят именно остаться в своем жилье.Наталья Перескокова Эксперт по недвижимости, риелтор
Вместе с тем Перескокова предостерегла от "перекосов" при реализации механизма выселения последнего жильца.
"Нужно дать четкое определение так называемому "последнему жильцу". Если это действительно последняя квартира - тогда понятно. Но если выселяться отказываются жильцы 20-30 процентов квартир, то, наверное, это не "последние жильцы"", — сказала она.
При реализации механизма также важно исключить фальсификации на общих собраниях собственников, добавила эксперт.
"Исходя из своей практики, я могу утверждать, что очень часто решения собрания собственников фальсифицируются: управляющая компания приняла решение за всех, а сами жильцы о нем ничего не знают. В этом аспекте нужно соблюдать все юридические нормы, тогда закон пойдет во благо", — подчеркнула собеседница.
"Последние жильцы" должны иметь возможность продать свое помещение по справедливой цене или же получить аналогичную жилплощадь, добавила она.
"Если, например, у вас квартира в доме в районе Патриарших прудов в Москве, вы всю жизнь прожили в центре столицы, а вас хотят выселить в Коммунарку - пусть даже в большую площадь, то, наверное, вы будете недовольны. То есть здесь нужен разумный подход - грамотный в юридическом и человеческом плане", — заключила Перескокова.
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