Риелтор оценила новый механизм выселения «последнего жильца»

Мы - специалисты рынка недвижимости - считаем этот закон полезным и нужным. Потому что мы знаем случаи, когда жильцы не хотят выезжать из уже полностью расселенного дома. В нем, допустим, остаются две-три семьи и бойкотируют переезд. Причем бывает так, что они не хотят продавать свое жилье даже по завышенной цене - о финансах речи не идет, они хотят именно остаться в своем жилье.

Наталья Перескокова Эксперт по недвижимости, риелтор