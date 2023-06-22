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Минтранс Крыма: на восстановление Чонгарского моста потребуется несколько недель

Министр транспорта Крыма Николай Лукашенко заявил, что на восстановление поврежденного в результате обстрела Чонгарского моста потребуется максимум несколько недель. Об этом он заявил в эфире телеканала «Крым 24».

«Если мы берем полностью восстановление мостового сооружения, то есть пролета, который поврежден, это максимум займет несколько недель, поскольку необходимо заказать соответствующие материалы», — заявил он.

Появились снимки с места обстрела моста между Херсонской областью и Крымом

По его словам, в настоящее время решается вопрос о движении по одно из полос.

Утром 22 июня стало известно, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по Чонгарскому мосту, соединяющему Крым и Херсонскую область. Жертв и пострадавших нет, транспортное сообщение между Херсонской областью и Крымом организовано по резервному маршруту

Представитель Главного управления разведки Украины Андрей Юсов, комментируя удар по Чонгарскому мосту между Херсонской областью и Крымом, в эфире украинского телемарафона заявил, что такая работа со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) на этом направлении будет продолжена.

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