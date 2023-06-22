Министр транспорта Крыма Николай Лукашенко заявил, что на восстановление поврежденного в результате обстрела Чонгарского моста потребуется максимум несколько недель. Об этом он заявил в эфире телеканала «Крым 24».

«Если мы берем полностью восстановление мостового сооружения, то есть пролета, который поврежден, это максимум займет несколько недель, поскольку необходимо заказать соответствующие материалы», — заявил он.

По его словам, в настоящее время решается вопрос о движении по одно из полос.

Утром 22 июня стало известно, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по Чонгарскому мосту, соединяющему Крым и Херсонскую область. Жертв и пострадавших нет, транспортное сообщение между Херсонской областью и Крымом организовано по резервному маршруту