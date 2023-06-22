Опрос показал, сколько россиян знают дату начала ВОВ

Большинство россиян (75%) знают дату начала Великой Отечественной войны, показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Согласно опросу, чаще правильно называют дату начала ВОВ люди от 45 до 59 лет (86%), а также те, кому за 60 лет (85%). Реже всех знают правильный ответ молодые люди от 25 до 34 лет (57%). Также опрос показал, что 17% россиян называют неверную дату, а еще 8% затрудняются ответить.

Кроме того, подавляющее большинство россиян (81%) посещают памятники, посвященные Великой Отечественной войне. Состояние памятников – еще один показатель отношения общества к исторической памяти. На сегодняшний день абсолютное большинство россиян (93%) говорят, что памятники, посвященные Великой Отечественной войне, в их населенном пункте находятся в хорошем состоянии.

Только 2% опрошенных сообщили о плохом состоянии памятников, что в четыре раза меньше, чем восемь лет назад (8% в 2015 году).