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ВЦИОМ:  дату начала Великой Отечественной войны знают 75% россиян

Большинство россиян (75%) знают дату начала Великой Отечественной войны, показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Опрос показал, сколько россиян знают дату начала ВОВ
© РИА Новости

Согласно опросу, чаще правильно называют дату начала ВОВ люди от 45 до 59 лет (86%), а также те, кому за 60 лет (85%). Реже всех знают правильный ответ молодые люди от 25 до 34 лет (57%). Также опрос показал, что 17% россиян называют неверную дату, а еще 8% затрудняются ответить.

Кроме того, подавляющее большинство россиян (81%) посещают памятники, посвященные Великой Отечественной войне. Состояние памятников – еще один показатель отношения общества к исторической памяти. На сегодняшний день абсолютное большинство россиян (93%) говорят, что памятники, посвященные Великой Отечественной войне, в их населенном пункте находятся в хорошем состоянии.

Только 2% опрошенных сообщили о плохом состоянии памятников, что в четыре раза меньше, чем восемь лет назад (8% в 2015 году).

Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проходил 11 июня 2023 года. В нем приняло участие 1600 россиян от 18 лет.

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