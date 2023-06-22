Россияне назвали самые перспективные профессии

"Работа в финансовой сфере, куда относится и страхование, занимает четвертую строчку в рейтинге наиболее привлекательных профессий у россиян. Сегодня в команде "Ингосстраха" работает более 8 тыс. сотрудников. Спектр профессий, востребованных в страховой отрасли, очень разнообразен. Он включает в себя, например, профессию актуария - специалиста по страховой математике, отвечающего за расчеты страховых тарифов. Более известны такие страховые профессии, как продавец страховых продуктов, специалист по урегулированию убытков или страховой аналитик. В свою очередь, "Ингосстрах" - системообразующая компания страхового рынка России, признанный лидер по подготовке специалистов многих страховых профессий, сотрудничающий с ведущими учебными заведениями страны, например, МГУ им. Ломоносова, РУДН и многими другими", - отметила Виктория Невская, директор по персоналу компании "Ингосстрах".