Мединский анонсировал новый учебник истории России с главой про СВО

«Карты будут новые (c учетом присоединений новых территорий к России в 2022 году — прим.URA.RU), в учебниках последняя глава — СВО. По историко-культурному стандарту много лет назад история преподается до сегодняшнего дня, включая самую новейшую. В соответствии с этими стандартами события будут заканчиваться тем, что успели написать — 2022 годом включительно. Последняя глава будет — специальная военная операция и связанные с нею события, которые происходили в стране», — рассказал Мединский.