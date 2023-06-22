WWF России изменилась после признания нежелательной

Неправительственная организация World Wide Fund for Nature (World Wildlife Fund, WWF), внесенная в реестр иноагентов в России, изменилась после того, как Генпрокуратура признала ее нежелательной, — в том числе, отказалась от логотипа с пандой. Об этом сообщается на сайте фонда.

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«Российская национальная организация Всемирный фонд природы (ранее WWF России) прекратила отношения с World Wide Fund for Nature (Швейцария)», — говорится в сообщении.

Уточняется, что организация расторгла соглашение об использовании логотипа с изображением панды и аббревиатуры WWF.

О признании международной неправительственной организации World Wide Fund for Nature нежелательной в России стало известно 21 июня. Власти сочли, что швейцарская организация представляет угрозу безопасности России.