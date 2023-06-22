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Гоблин раскритиковал журналистов

Российский блогер и переводчик Дмитрий Пучков, известный под псевдонимом Гоблин, раскритиковал отечественных журналистов за проблемы с грамотностью. На эту тему он высказался в интервью актеру Вячеславу Манучарову на YouTube.

Гоблин раскритиковал журналистов
© Lenta.ru

Говоря о состоянии журналистики, Пучков заявил, что публикации СМИ в интернете не вызывают ничего, кроме скорби. По словам блогера, он регулярно замечает в статьях в медиа ошибки в построении предложений.

«Речь настолько безграмотная, пишут — туши свет. Ты хоть это, проверку орфографии хотя бы включи», — посетовал Гоблин.

Ранее Пучков выступил с критикой современного телевидения и призвал убрать с экранов «пляшущих дегенератов», а также перестать показывать скандалы с потасовками. Блогер выразил уверенность в том, что телевидение должно учить зрителя хорошему.

Перед этим Гоблин рассказал об итогах блокировки на YouTube. Он раскрыл, что число просмотров его видео снизилось. Вместе с тем блогер подчеркнул, что не считает это катастрофой.

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