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Спрос на традиционный фаст-фуд уступает интересу россиян к восточным блюдам

За год спрос на шаурму в России вырос в два-три раза. Как сообщает газета «Ведомости», интерес к продукту объясняется его невысокой стоимостью по сравнению с другими видами фастфуда.

Спрос на шаурму у россиян взлетел в несколько раз
© Unsplash

О росте продаж шаурмы говорят данные оператора фискальных данных «Платформа ОФД», а также таких компаний, как «Яндекс Еда», Ozon fresh, «Азбука вкуса», «Перекресток» и «Донер42» (принадлежит «Додо пицце»).

Как отметил руководитель проекта open kitchen сети «Перекресток» Алексей Кузнецов, за пять месяцев 2023 года магазин продал 590 тысяч штук шаурмы, что примерно в 2,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года и в целом больше, чем за весь 2022 год. В мае у сети «Донер4» продажи шаурмы выросли на 265%, а сумма составила 7,5 млн рублей. Рост за первую неделю июня составил 234% год к году.

Рост интереса россиян к сэндвичам и шаурме подтвердил и представитель сервиса доставки продуктов «Самокат». Он отметил, что спрос на эту категорию сейчас в шесть раз выше, чем на готовую или замороженную пиццу, и в 15 раз выше, чем на роллы и онигири.

Эксперты считают, что такое поведение покупателей связано с невысокой стоимостью продукта на фоне другого фастфуда. «Платформа ОФД» отмечает, что сейчас средний чек на шаурму составляет 171 рубль. В свою очередь, бургеры в среднем продают по 236 рублей, пиццу — по 378 рублей, а роллы — по 435 рублей. Кроме того, сам перекус является сытным и быстрым в приготовлении.

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