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Конституционный суд отказался отменить статью о дискредитации российской армии

Конституционный суд России отказался отменить статью о дискредитации армии. Это следует из определений инстанции.

Конституционный суд отказался отменить статью о дискредитации российской армии
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КС вынес решение в закрытом режиме еще 30 мая. Всего суд отклонил 13 жалоб, еще 10 находятся на рассмотрении. Заявители отмечали, что статья 20.3.3 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) нарушает более десятка статей Конституции РФ, в том числе о праве на свободу совести, мысли и слова, а также о запрете на установление идеологии. Кроме того, они обратили внимание, что норма носит дискриминационный характер, поскольку штрафы по ней предусматриваются только за антивоенную позицию.

Однако инстанция не увидела противоречия Конституции. По мнению суда, статья о дискредитации армии необходима для поддержания боевого духа российских военных, поскольку негативные оценки могут «снижать решительность и эффективность выполнения» российскими военными поставленных задач. Более того, суд счел, что критика армии является «содействием силам, противостоящим интересам Российской Федерации и ее граждан».

В апреле президент РФ Владимир Путин подписал закон, позволяющий лишать приобретенного гражданства России за дискредитацию Российской армии и за совершение действий, которые создают угрозу национальной безопасности.

15 марта Совет Федерации одобрил на своем пленарном заседании закон о введении административной ответственности с максимальным наказанием до 500 тысяч рублей за дискредитацию всех участников специальной военной операции на Украине, в том числе добровольцев.

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