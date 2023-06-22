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Переехавший в Берлин россиянин описал сферу услуг фразой «долго, дорого, плохо»

Переехавший в Берлин россиянин пожаловался на медленный, дорогой и некачественный сервис. Его рассказ публикует «Тинькофф журнал».

«Долго, дорого, плохо»: Переехавший в Берлин россиянин ужаснулся сфере услуг
© Unsplash

«Сферу услуг характеризуют три слова: долго, дорого, плохо. Многое проще сделать самому, а сломанное — выкинуть, а не чинить», — такими фразами описал свой опыт читатель издания, живущий в Берлине.

Он пояснил, что переехал в столицу Германии из Санкт-Петербурга, где, по его мнению, уровень сервиса гораздо выше.

«Если в Питере опоздавший поезд в метро — повод для экстренных новостей, здесь отмененные поезда — норма жизни», — посетовал россиянин.

Читатель издания также оказался расстроен отсутствием цифровизации в городе.

«Все делают на бумаге и с помощью телефонных звонков, везде нужно ходить ножками. Если доставка из IKEA приезжает через две недели, это быстро. Если в течение месяца — норма. Если что-то сломалось в пятницу, до утра понедельника просто отпустите проблему. А потом подождите мастера еще пару дней», — пояснил он.

По словам россиянина, такая ситуация примерно в каждой области жизни. Он посоветовал столичным жителям не переезжать из комфортной для них среды, потому что в этом «нет смысла».

Ранее другой россиянин, живущий в Германии, узнал о странной привычке местных жителей подглядывать за соседями. Блогер добавил, что живущие давно в этой стране знакомые рассказали ему, что у многих немцев, особенно старшего возраста, это в порядке вещей, поскольку местные жители привыкли «присматривать» друг за другом, за общественным порядком и за соблюдением законов.

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