В России запретят отключать воду более чем на 14 дней

В России хотят ограничить отключение горячей воды сроком более чем на 14 дней. Об этом сообщают «Известия».

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Как отмечает издание, соответствующие поправки разрабатывает Роспотребнадзор. Уточняется, что запрет коснется ежегодных профилактических ремонтов. В случае нарушения запрета отключать горячую воду компаниям грозит приостановление деятельности на 90 дней.

В настоящее время муниципальные власти самостоятельно определяют продолжительность ремонта инфраструктуры ЖКХ. При этом срок в две недели носит лишь рекомендательный характер.