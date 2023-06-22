Россияне назвали барьеры для путешествий в Арктику

Высокая стоимость транспортировки, суровый климат и низкая транспортная доступность стали барьерами для путешествия россиян в арктические регионы. Об этом свидетельствуют результаты исследования Аналитического центра НАФИ (имеются в распоряжении ТАСС).

"Главными барьерами для путешествий в Арктическую зону россияне называют высокую стоимость билетов, транспортировки (38%), низкую транспортную доступность (30%), суровый климат (30%), удаленность от текущего места жительства (28%), отсутствие опыта подобных путешествий (28%), высокую стоимость поездки в эти регионы (25%) и недостаточную информированность об этих регионах (24%)", - говорится в исследовании.

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Вместе с тем среди ключевых факторов, обуславливающих туристическую привлекательность Арктики, - природные, культурные и исторические объекты. На втором месте желание больше узнать о жизни и быте коренных народов. На третьем - организованный отдых на природе (пешие походы, спуски вдоль рек, подъемы в горы, изучение пещер), а также пребывание на берегу моря. Самый высокий интерес из арктических регионов россияне проявляют к Карелии, Красноярскому краю и Архангельской области.

"Результаты исследования свидетельствуют о существовании противоречивой ситуации - теоретическая привлекательность арктических регионов высока, но при этом сохраняется ряд значительных барьеров к реальному посещению Арктической зоны в качестве туриста. Часть этих барьеров сформирована в условиях недостаточной информированности граждан. <…> В этих условиях необходима не только работа по системному, наглядному информационному освещению доступности Арктической зоны для обычного туриста, но и усилия представителей локальной туристической отрасли", - отмечает директор стратегических проектов аналитического центра НАФИ Ирина Гильдебрандт.

По данным центра, 84% россиян считают Арктику привлекательной для туризма, 71% хотел бы совершить туда поездку в перспективе ближайшего года.