Мошенники придумали новую схему обмана с письмами об отпуске

Мошенники начали обманывать сотрудников российских компаний, собирающихся отправиться в отпуск. Об этом пишет газета "Известия".

Они рассылают "срочные" письма якобы от имени отдела кадров. В результате злоумышленники получают доступ к личным и корпоративным данным. Об этом изданию рассказали в "Лаборатории Касперского".

Они обнаружили фишинговую рассылку, которую киберпреступники проводят якобы от имени HR-отделов крупных организаций. Во всех таких письмах фигурирует слово "отпуск" — оно есть или в теме письма или в содержании сообщений. Одно из таких писем, предлагало сотруднику изучить график отпусков и отметиться в нем. Также письмо может содержать текст об изменении графика отпусков и прочее. Цель мошенников - выманить корпоративные учетные данные. В письме содержится ссылка, по которой нужно перейти, введя логин и пароль. В результате эти данные попадут в руки злоумышленников, предупреждают в "Лаборатории Касперского".

Эксперт "Лаборатории Касперского" по анализу спама Роман Деденок добавил, что расчет идет на то, что сотрудник захочет проверить, вдруг речь идет о внезапном переносе сроков, необходимости их подтвердить или конфликте дат отпусков с какими-то важными мероприятиями. Но перед тем как переходить по таким ссылкам из писем, нужно проверить, не фишинг ли это. Эксперт советует посмотреть на адрес отправителя - совпадает ли он с адресом HR-отдела. Также стоит обратить внимание на адрес самой ссылки. Это можно проверить, просто наведя на нее курсор. Если появившейся адрес выглядит странно, то лучше на него не переходить.