YouTube удалил канал известной российской журналистки

Известная российская журналистка Надана Фридрихсон сообщила, что видеохостинг YouTube удалил ее канал. Об этом она заявила в Telegram.

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«Все. YouTube удалил мой канал. Ожидаемо», — написала Фридрихсон.

При попытке перейти на ее канал появляется уведомление о том, что аккаунт был заблокирован за нарушение правил сообщества.

Незадолго до блокировки Фридрихсон опубликовала на канале документальный фильм «Бахмут» о боях за город Артемовск.

Кроме того, как обратил внимание блогер Стас «Ай, как просто!» Васильев, YouTube также ограничил доступ к каналу «В Рейтинге», который выкладывал трейлеры к фильмам, включая зарубежные с русским переводом. Видеохостинг причиной назвал нарушение авторских прав.

Проект у себя на странице во «ВКонтакте» пояснил, что жалобы на канал «В Рейтинге» отправила компания, занимающаяся авторскими правами для Warner Bros.