Уроки ОБЖ могут переименовать в «Основы безопасности и защиты Родины»
Министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что Минпросвещения России рассматривает инициативу переименования школьных уроков «Основы безопасности жизнедеятельности» (ОБЖ) в «Основы безопасности и защиты Родины». Об этом сообщает РИА «Новости».
Он также добавил, что ведомство хочет «развивать» содержание уроков ОБЖ.
«Время сегодня, в том числе, нам говорит о том, что этот курс нужно развивать. И мы тоже обсудили и с педагогическим сообществом, и с учителями, и видим, что ребята, которые воевали в зоне специальной военной операции, они как никто другой могут прийти и рассказать правду. Вот такое сейчас решение тоже обсуждаем, чтобы назвать "Основы безопасности и защита Родины"», – рассказал он.
Помимо этого Кравцов добавил, что начальная военная подготовка всегда были частью школьной программы. Министр также отметил, что на сегодняшний день программа ОБЖ включает в себя оказание помощи пострадавшим, а также поведение при техногенных и природных катастрофах.
Ранее стало известно, что в школах России появится начальная военная подготовка.