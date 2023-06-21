Уроки ОБЖ могут переименовать в «Основы безопасности и защиты Родины»

«Время сегодня, в том числе, нам говорит о том, что этот курс нужно развивать. И мы тоже обсудили и с педагогическим сообществом, и с учителями, и видим, что ребята, которые воевали в зоне специальной военной операции, они как никто другой могут прийти и рассказать правду. Вот такое сейчас решение тоже обсуждаем, чтобы назвать "Основы безопасности и защита Родины"», – рассказал он.