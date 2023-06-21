Актер Никита Зверев экстренно госпитализирован

49-летний российский актёр Никита Зверев был экстренно госпитализирован после спектакля в Московском театре комедии. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По имеющейся информации, Зверев потерял сознание после спектакля. Уточняется, что по завершению постановки актёр пошёл в магазин, где внезапно потерял сознание и забился в судорогах. Прибывшие на место медики зафиксировали у Зверева провалы в памяти – отмечается, что актёр не мог вспомнить, завершил ли он спектакль.