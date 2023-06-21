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Актёр Никита Зверев экстренно госпитализирован

49-летний российский актёр Никита Зверев был экстренно госпитализирован после спектакля в Московском театре комедии. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Актер Никита Зверев экстренно госпитализирован
© t.me/breakingmash/45179

По имеющейся информации, Зверев потерял сознание после спектакля. Уточняется, что по завершению постановки актёр пошёл в магазин, где внезапно потерял сознание и забился в судорогах. Прибывшие на место медики зафиксировали у Зверева провалы в памяти – отмечается, что актёр не мог вспомнить, завершил ли он спектакль.

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Сейчас актёр находится в больнице. Согласно предварительному диагнозу врачей, причиной потери сознания стало серьёзное переутомление. Ранее сам Зверев признавался, что плохо спал в последний месяц, а также испытывал проблемы с давлением.

Ранее была госпитализирована певица Слава.

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