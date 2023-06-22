РГО впервые исследует ров и подземные помещения Балтийской крепости под Калининградом

Русское географическое общество (РГО) в 2023 году впервые проведет исследование шестиметрового рва и подземных помещений Балтийской крепости (Пиллау) XVII века в самом западном городе России - Балтийске в Калининградской области. Первые находки будут представлены в августе, сообщила в среду на выездном заседании медиаклуба РГО директор департамента экспедиционной деятельности и развития туризма общества Наталия Белякова.

"Балтийская крепость с очень интересной судьбой, слабо изученная. Мы впервые в этом году, и вы это увидите сами, будем исследовать мокрый ров, в котором мы уже сделали в прошлом, первом, сезоне ряд находок. <...> Глубина рва, по архивным источникам, - 6 м. Там будут работать водолазы - соответственно, отдельный блок работ. Кроме того, георадаром были обнаружены, и мы вот в этом сезоне <...> будем исследовать, подземные помещения [крепости]. Мы точно знаем, что они есть", - сказала Белякова.

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Директор департамента экспедиционной деятельности и развития туризма РГО добавила, что также планируется разработка новых туристических маршрутов в крепости, а первые результаты работы экспедиции будут представлены общественности в августе текущего года. Белякова подчеркнула, что данные о Балтийской крепости, которые имелись у исследователей ранее, "нужно серьезно уточнить".

"Мы знаем гораздо больше", - сказала она.

Согласно данным РГО, крепость Пиллау - уникальный памятник фортификационного строительства Нового времени. Датой основания крепости принято считать 1626 год - именно тогда по приказу шведского короля Густава Адольфа II во время военного похода против Польши здесь были возведены первые укрепления.

В 1635 году после заключения мира и отхода шведской армии с занятых территорий крепость была выкуплена прусскими властями. В дальнейшем на протяжении трех веков крепость совершенствовалась и служила для расположения здесь прусских гарнизонных войск. Оборонительные сооружения Пиллау за весь период своего существования видели множество эпизодов военной истории, среди которых события Семилетней войны 1756-1763 годов, Франко-Прусской военной кампании 1806-1807 годов, Первой и Второй мировых войн. Последнее сражение за крепость произошло в апреле 1945 года, и она была занята советскими войсками. В 1994 году укрепление обрело статус памятника культурного наследия, а с 1999 года стало филиалом Музея Балтийского флота, но до сих пор в крепости расположена действующая воинская часть.