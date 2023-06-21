Путин напутствовал выпускников военных вузов словами «С Богом»
Российский лидер Владимир Путин на встрече с выпускниками военных вузов отметил мужество и героизм российских бойцов и напутствовал молодых офицеров словами «С Богом».
Во время церемонии президент выступил с речью, отметив смелость, храбрость, мужество и героизм российской армии, наших солдат и офицеров, передает ТАСС.
«Поздравляю вас с окончанием учебы. С Богом!» – обратился он к офицерам. Президент подчеркнул, что офицерский авторитет зарабатывают собственным примером.
«Уважение в воинских коллективах завоевывается не только командирским мастерством, но и личным примером, заботой о подчиненных. Офицерский авторитет без этого просто немыслим», – заметил Путин.
По словам президента, сплоченность, слаженность и единство воли бойцов и их умение побеждать достигаются неустанной работой с каждым солдатом или матросом.
«Уверен, что вы это хорошо понимаете и своей службой будете подтверждать слова великого Суворова: жизнь и доблесть офицера в победе», – заключил он.
Ранее Путин заявил, что наследники героев Великой Отечественной войны сейчас стойко сражаются за правду и справедливость во время спецоперации на Украине.