Названы самые частые причины конфликтов между коллегами на работе

Сервис по поиску работы и персонала «Работа.ру» поделился данными исследования о конфликтах на рабочем месте.

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Об этом сообщают «Известия».

По данным исследования, рабочие задачи, сплетни и личная неприязнь — самые популярные причины ссор.

Летом около четверти опрошенных ругаются из-за кондиционера. Однако большая часть сотрудников решают проблему включением и выключением системы охлаждения на определённый период или обращаются к мнению коллег.

Половина работников не ссорятся с коллегами, споры на работе каждую неделю происходят лишь у 5% людей.