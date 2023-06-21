Названы самые частые причины конфликтов между коллегами на работе в России
Сервис по поиску работы и персонала «Работа.ру» поделился данными исследования о конфликтах на рабочем месте.
Об этом сообщают «Известия».
По данным исследования, рабочие задачи, сплетни и личная неприязнь — самые популярные причины ссор.
Летом около четверти опрошенных ругаются из-за кондиционера. Однако большая часть сотрудников решают проблему включением и выключением системы охлаждения на определённый период или обращаются к мнению коллег.
Половина работников не ссорятся с коллегами, споры на работе каждую неделю происходят лишь у 5% людей.
Ранее «Газета.Ru» со ссылкой на результаты опроса сообщала, что каждый второй житель России заменяет спорт выполнением дел по хозяйству.