$84.23+0.2592.07+0.28

«И кровать затряслась»: жительница Подмосковья сообщила подробности падения беспилотника

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА), который упал в поселке Калининец Наро-Фоминского городского округа, нельзя было спутать с учебным. Об этом телеканалу «360» рассказала местная жительница.

Жительница Подмосковья сообщила подробности падения беспилотника
© vorobiev_live/Telegram

«Я сразу поняла [про БПЛА], учения по-другому проходят. Это было прямо рядом», — сообщила она.

По ее словам, шум и ударная волна были настолько мощными, что кровать в ее квартире затряслась.

«Сначала взрыв был такой, ба-бах! И кровать затряслась. Первый взрыв я просто слышала вдалеке, а второй был такой, что даже на кровать подействовало», — добавила женщина.

Утром 21 июня Telegram-канал Mash сообщил, что два беспилотника упали в районе поселка Калининец. Жители поселка коло 5:30 утра услышали два взрыва с разницей в пять минут. На месте происшествия работали оперслужбы. Зона, где упали обломки, была оцеплена.

Позже губернатор Московской области Андрей Воробьев подтвердил, что военные сбили два беспилотника в Подмосковье. Он добавил, что осколки беспилотников обнаружены. Разрушений и пострадавших нет.

Газета.Ru: главные новости
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесВоенные новостиИгрыТесты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеКрасотаМодаДетиДом и сад
Кино
ФильмыТВСериалыАктеры
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМеста
Доктор
НовостиБолезни и лекарстваНаукаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияСонникЗодиакИменаНумерологияВосточный гороскопЛунный календарьГаданияДизайн человекаКалендарь МайяРетроградный МеркурийВангаАстрошколаПредсказанияНародные приметыТестыЧихалкаЗаговоры на новый год2022 годПриметы на новый годЧесалка2023 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытОтдых за границейЛайфхакиПутеводителиПутеводители