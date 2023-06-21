Жительница Подмосковья сообщила подробности падения беспилотника

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА), который упал в поселке Калининец Наро-Фоминского городского округа, нельзя было спутать с учебным. Об этом телеканалу «360» рассказала местная жительница.

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«Я сразу поняла [про БПЛА], учения по-другому проходят. Это было прямо рядом», — сообщила она.

По ее словам, шум и ударная волна были настолько мощными, что кровать в ее квартире затряслась.

«Сначала взрыв был такой, ба-бах! И кровать затряслась. Первый взрыв я просто слышала вдалеке, а второй был такой, что даже на кровать подействовало», — добавила женщина.

Утром 21 июня Telegram-канал Mash сообщил, что два беспилотника упали в районе поселка Калининец. Жители поселка коло 5:30 утра услышали два взрыва с разницей в пять минут. На месте происшествия работали оперслужбы. Зона, где упали обломки, была оцеплена.