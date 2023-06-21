На Кипре умер российский миллионер Сергей Каршков

Российский миллионер Сергей Каршков умер на Кипре из-за врачебной ошибки
Российский миллионер, основатель и совладелец запрещенной в России и одной из самых крупных в мире букмекерской конторы «1xBet» Сергей Каршков скончался на Кипре в 42-летнем возрасте. По одной из версий, причиной смерти мужчины могла стать врачебная ошибка, допущенная персоналом швейцарской клиники.
О смерти Сергея Каршкова 21 июня сообщил интернет-портал «Рейтинг букмекеров» со ссылкой на собственные источники.
По одной из версий, причиной смерти миллионера-букмекера могла стать врачебная ошибка. Об этом сообщает TheVoiceMag со ссылкой на друга Сергея Каршкова, генерального продюсера Toonbox Павла Мунтяна.
По словам Павла Мунтяна, Каршков поехал в Швейцарию для медицинского обследования. Врачи ввели пациенту контрастную жидкость для МРТ, из-за чего у мужчины возникла аллергическая реакция. Сергей Каршков впал в кому и умер, не приходя в сознание.
По другой версии, Сергей Каршков скончался в своем доме на Кипре от инфаркта. Об этом сообщает «Царьград».
Последние несколько лет Сергей Каршков жил на Кипре, скрывшись за границей от уголовного преследования. В отношении Каршкова и еще нескольких человек в России было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 171.2 УК РФ. Букмекера обвиняли в организации незаконной игорной деятельности, организованной группой, в период с октября 2014-го по май 2019 года. По мнению следствия, от этой деятельности подельники получили незаконный доход в сумме свыше 63 миллиардов рублей.