На Кипре умер российский миллионер Сергей Каршков

Российский миллионер, основатель и совладелец запрещенной в России и одной из самых крупных в мире букмекерской конторы «1xBet» Сергей Каршков скончался на Кипре в 42-летнем возрасте. По одной из версий, причиной смерти мужчины могла стать врачебная ошибка, допущенная персоналом швейцарской клиники.

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О смерти Сергея Каршкова 21 июня сообщил интернет-портал «Рейтинг букмекеров» со ссылкой на собственные источники.

По одной из версий, причиной смерти миллионера-букмекера могла стать врачебная ошибка. Об этом сообщает TheVoiceMag со ссылкой на друга Сергея Каршкова, генерального продюсера Toonbox Павла Мунтяна.

По словам Павла Мунтяна, Каршков поехал в Швейцарию для медицинского обследования. Врачи ввели пациенту контрастную жидкость для МРТ, из-за чего у мужчины возникла аллергическая реакция. Сергей Каршков впал в кому и умер, не приходя в сознание.

По другой версии, Сергей Каршков скончался в своем доме на Кипре от инфаркта. Об этом сообщает «Царьград».