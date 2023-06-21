$84.23+0.2592.07+0.28

Певца Шарлота попросили проверить полицией и назвали «недомальчиком»

Представители общественной организации «Зов народа» обратились к главе МВД России с просьбой проверить исполнителя Эдуарда Шарлота. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

МВД России попросили проверить певца Эдуарда Шарлота
© РИА Новости

Общественников возмутило видео, в котором музыкант критикует российскую власть. Участники организации назвали Шарлота «придурковатым недомальчиком или недодевочкой», а также охарактеризовали его поведение как провокационное и оскорбительное, добавив, что артиста необходимо проверить на наличие публичных хулиганских действий.

«Отправить бы его в колонию на пару годков с его кудрями, по-другому бы запел», — подчеркнули общественники.

Ранее представители Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией призвали генпрокурора России Игоря Краснова проверить солиста группы «Звери» Романа Билыка на предмет финансирования Вооруженных сил Украины из-за его высказываний против специальной военной операции.

1
Lenta.ru: главные новости
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесВоенные новостиИгрыТесты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеКрасотаМодаДетиДом и сад
Кино
ФильмыТВСериалыАктеры
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМеста
Доктор
НовостиБолезни и лекарстваНаукаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияСонникЗодиакИменаНумерологияВосточный гороскопЛунный календарьГаданияДизайн человекаКалендарь МайяРетроградный МеркурийВангаАстрошколаПредсказанияНародные приметыТестыЧихалкаЗаговоры на новый год2022 годПриметы на новый годЧесалка2023 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытОтдых за границейЛайфхакиПутеводителиПутеводители