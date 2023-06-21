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В Пермском крае нашли очаги кори

В Пермском крае зарегистрировали два случая заболевания корью. Сейчас с больными работают медики, сообщает сайт управления Роспотребнадзора по Пермскому краю.

В Пермском крае нашли очаги кори
© РИА Новости

«На территории Пермского края в 2023 году зарегистрировано 2 подтвержденных случая заболевания корью. В очагах организованы противоэпидемические мероприятия», — сообщается на сайте надзорного органа.

За зараженными ведется наблюдение, проводится вакцинация.

Также сообщается, что в мире продолжается рост заболевания корью. Главной причиной распространения болезни является снижение плановой иммунизации и отказ от прививок детей и взрослых. Корь — опасное инфекционное заболевание, которое может привести к таким тяжелым последствиям, как слепота, энцефалит, отит, пневмония и тяжелая диарея.

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