Китай предоставит России список туроператоров для безвизовых поездок

В пресс-службе Минэкономразвития РФ сообщили, что в течение двух недель китайская сторона предоставит России список туроператоров для безвизовых групповых туристических поездок, передает агентство «Прайм».

Страны договорились об этом в ходе 20-го заседания Подкомиссии по сотрудничеству в области туризма российско-китайской комиссии по гуманитарному сотрудничеству, которое состоялось в Хэйхэ (КНР).

В ведомстве уточнили, что такая мера позволит запустить групповое безвизовое сообщение между двумя странами летом текущего года.

Это касается путешествий, которые будут организовывать туроператоры как из России, так и из КНР по межправительственному соглашению. Его подписали в 2000 году. У туристов из Китая и России будет возможность течение 15 дней пользоваться безвизовым режимом на территории страны пребывания.

Сторонам, как отмечается, также удалось обсудить вопросы двустороннего сотрудничества в сфере туризма, а также взаимодействия в рамках многосторонних площадок АТЭС, ШОС, БРИКС, договорились об активизации работы по трэку «Великий чайный путь».