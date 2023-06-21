Российские вузы введут обновленный модуль по искусственному интеллекту

С нового учебного года в российских вузах введут программы с учебным модулем по искусственному интеллекту. Минобрнауки направило представителям университетов прототип программы курса.

Помимо студентов модель будет преподаваться и для "специалистов ключевых отраслей экономики и социальной сферы, государственного и муниципального управления", пишет издание "Коммерсантъ". В ведущих технических вузах заявили, что такие образовательные программы уже давно реализуются Сам курс получил название "Системы искусственного интеллекта". Его разработали Министерством науки и рядом коммерческих структур в России. Прототип модуля уже размещен на портале федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования.