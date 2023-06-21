Российские вузы введут обновленный модуль по искусственному интеллекту

Российские вузы с нового учебного года введут обновленный модуль по искусственному интеллекту
С нового учебного года в российских вузах введут программы с учебным модулем по искусственному интеллекту. Минобрнауки направило представителям университетов прототип программы курса.
Помимо студентов модель будет преподаваться и для "специалистов ключевых отраслей экономики и социальной сферы, государственного и муниципального управления", пишет издание "Коммерсантъ". В ведущих технических вузах заявили, что такие образовательные программы уже давно реализуются Сам курс получил название "Системы искусственного интеллекта". Его разработали Министерством науки и рядом коммерческих структур в России. Прототип модуля уже размещен на портале федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования.
Ранее сообщалось, что алгоритмы искусственного интеллекта могут помочь предсказать политические взгляды человека на основе черт его лица. Автор исследования Стиг Расмуссен из Орхусского университета и его коллеги обучили нейронную сеть тысячам фотографий политиков с муниципальных выборов 2017 года в стране. На снимках были изображены только черты лица кандидатов без какого-либо фона.