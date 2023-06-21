Четыре региона Центральной России предупредили о заморозках

Гидрометцентр предупредил четыре региона Центральной России о заморозках в ближайшие две ночи. Похолодание до минус двух градусов ожидается в Тверской, Ярославской, Ивановской, Костромской областях, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Его слова приводит ТАСС.

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Синоптик отметил, что в связи с изменением погодных условий в ночь 21 и 22 июня выпущено штормовое предупреждение. Он также отметил, что заморозки в этих регионах в июне являются редчайшим явлением.

Владельцам дачных участков посоветовали принять меры, чтобы сохранить урожай, например, обильно увлажнить почву.