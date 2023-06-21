$84.23+0.2592.07+0.28

Четыре региона Центральной России предупредили о заморозках

Гидрометцентр предупредил четыре региона Центральной России о заморозках в ближайшие две ночи. Похолодание до минус двух градусов ожидается в Тверской, Ярославской, Ивановской, Костромской областях, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Его слова приводит ТАСС.

Четыре региона Центральной России предупредили о заморозках
© Victor Lisitsyn / Globallookpress.com

Синоптик отметил, что в связи с изменением погодных условий в ночь 21 и 22 июня выпущено штормовое предупреждение. Он также отметил, что заморозки в этих регионах в июне являются редчайшим явлением.

Владельцам дачных участков посоветовали принять меры, чтобы сохранить урожай, например, обильно увлажнить почву.

Ранее Вильфанд сообщил, что на этой неделе в пятницу, субботу и воскресенье в Москве и Московской области температуры будут достигать 30 градусов тепла. Синоптик сообщил, что нынешняя неделя начнется с погоды, которая ей предписана. То есть она будет соответствовать усредненным значениям за последние 30 лет, объяснил он.

Lenta.ru: главные новости
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесВоенные новостиИгрыТесты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеКрасотаМодаДетиДом и сад
Кино
ФильмыТВСериалыАктеры
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМеста
Доктор
НовостиБолезни и лекарстваНаукаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияСонникЗодиакИменаНумерологияВосточный гороскопЛунный календарьГаданияДизайн человекаКалендарь МайяРетроградный МеркурийВангаАстрошколаПредсказанияНародные приметыТестыЧихалкаЗаговоры на новый год2022 годПриметы на новый годЧесалка2023 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытОтдых за границейЛайфхакиПутеводителиПутеводители