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Полиция нашла пропавшую в Вене девушку во Владивостоке

Российские полицейские разыскали во Владивостоке девушку из Австрии, пропавшую в Вене осенью 2022 года и объявленную в международный розыск. Об этом МВД России по Приморскому краю.

Полиция нашла пропавшую в Вене девушку во Владивостоке
© Globallookpress.com

В ведомстве уточнили, что 27-летнюю девушку искали по линии Интерпола и нашли в России. Австрийская сторона сообщала, что жительница Вены в октябре 2022 года внезапно уехала из дома, оставив все свои вещи.

Отделение национального центрального бюро Интерпола УМВД России по Приморскому краю устанавило местонахождение девушки. Выяснилось, что она имеет российское гражданство. В пресс-службе добавили, что девушка сама решила приехать на родину, так как имеет родственников в Приморье. Австрийские правоохранители прекратили розыск.

Ранее в Петербурге сотрудниками правоохранительных органов был задержан россиянин, числящийся в базе федерального розыска Интерпола.

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