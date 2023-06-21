Полиция нашла пропавшую в Вене девушку во Владивостоке

Российские полицейские разыскали во Владивостоке девушку из Австрии, пропавшую в Вене осенью 2022 года и объявленную в международный розыск. Об этом МВД России по Приморскому краю.

© Globallookpress.com

В ведомстве уточнили, что 27-летнюю девушку искали по линии Интерпола и нашли в России. Австрийская сторона сообщала, что жительница Вены в октябре 2022 года внезапно уехала из дома, оставив все свои вещи.

Отделение национального центрального бюро Интерпола УМВД России по Приморскому краю устанавило местонахождение девушки. Выяснилось, что она имеет российское гражданство. В пресс-службе добавили, что девушка сама решила приехать на родину, так как имеет родственников в Приморье. Австрийские правоохранители прекратили розыск.