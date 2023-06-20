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Синоптик сообщил о заморозках в Центральном федеральном округе

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в четырёх регионах Центрального федерального округа (ЦФО) ожидаются заморозки. Об этом сообщают «Известия».

В ряд регионов России придут заморозки
© РИА Новости

По его словам, ночью 21 и 22 июня температура может опуститься до -2°. Это коснётся Тверской, Ярославской, Ивановской и Костромской областей.

Как заявил Вильфанд, такая погода является «редчайшим явлением» – заморозки крайне не характерны для этих регионов и этого времени года. Кроме того, в указанных областях объявили штормовое предупреждение.

Ранее синоптик рассказал об ожидаемой погоде в Москве на выходных.

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