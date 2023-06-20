Россиянам дали советы по поиску подработки
Профессор Финансового университета при правительстве России Александр Сафонов в беседе с «Комсомольской правдой» поделился практическими советами по поиску подработки. Всего он указал на четыре главных аспекта.
Первостепенным, по словам Сафонова, является наличие основной работы, которая будет приносить «достойный доход». Он отметил, что на данный момент на рынке труда существует дефицит рабочих рук.
«Оглянитесь вокруг – возможно, на основном месте работы существуют дополнительные направления, которыми вы можете заняться и заработать на этом. Заодно покажете работодателю, что способны на большее», — добавил финансист.
Также он призвал искать подработку в тех сферах, в которых уже имеется знания и опыт. При поиске дополнительного заработка на стороне Сафонов посоветовал обращать внимание на сезонные варианты, например в летний период это турсфера, общепит, сбор ягод, овощей и фруктов.