Россиянам дали советы по поиску подработки

Профессор Финансового университета при правительстве России Александр Сафонов в беседе с «Комсомольской правдой» поделился практическими советами по поиску подработки. Всего он указал на четыре главных аспекта.

Первостепенным, по словам Сафонова, является наличие основной работы, которая будет приносить «достойный доход». Он отметил, что на данный момент на рынке труда существует дефицит рабочих рук.

«Оглянитесь вокруг – возможно, на основном месте работы существуют дополнительные направления, которыми вы можете заняться и заработать на этом. Заодно покажете работодателю, что способны на большее», — добавил финансист.