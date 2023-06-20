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Россиянам дали советы по поиску подработки

Профессор Финансового университета при правительстве России Александр Сафонов в беседе с «Комсомольской правдой» поделился практическими советами по поиску подработки. Всего он указал на четыре главных аспекта.

Россиянам дали советы по поиску подработки
© РИА Новости

Первостепенным, по словам Сафонова, является наличие основной работы, которая будет приносить «достойный доход». Он отметил, что на данный момент на рынке труда существует дефицит рабочих рук.

«Оглянитесь вокруг – возможно, на основном месте работы существуют дополнительные направления, которыми вы можете заняться и заработать на этом. Заодно покажете работодателю, что способны на большее», — добавил финансист.

Также он призвал искать подработку в тех сферах, в которых уже имеется знания и опыт. При поиске дополнительного заработка на стороне Сафонов посоветовал обращать внимание на сезонные варианты, например в летний период это турсфера, общепит, сбор ягод, овощей и фруктов.

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