Умерла советская певица, заслуженная артистка России Виктория Гладченко
Ушла из жизни советская и российская певица и педагог, заслуженная артистка России Виктория Гладченко.
Об этом сообщили в Петрозаводской государственной консерватории имени Глазунова.
"На 85-м году жизни скончалась профессор консерватории, заслуженная артистка Карелии Гладченко Виктория Алексеевна. Выражаем соболезнование близким родным и ученикам", - сказано в некрологе. Причина не уточнена.
В комментариях в соцсети - многочисленные соболезнования и теплые слова памяти.
"Уходят легенды. Виктория Алексеевна будет продолжаться в своих учениках. Искренне люблю эту непростую и такую яркую женщину", - пишут пользователи.