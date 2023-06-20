Умерла советская певица, заслуженная артистка России Виктория Гладченко

Ушла из жизни советская и российская певица и педагог, заслуженная артистка России Виктория Гладченко.

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Об этом сообщили в Петрозаводской государственной консерватории имени Глазунова.

"На 85-м году жизни скончалась профессор консерватории, заслуженная артистка Карелии Гладченко Виктория Алексеевна. Выражаем соболезнование близким родным и ученикам", - сказано в некрологе. Причина не уточнена.

В комментариях в соцсети - многочисленные соболезнования и теплые слова памяти.