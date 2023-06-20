$84.23+0.2592.07+0.28

Умер актер из "Белых ворон" и "Черного принца" Юрай Сарваш

В Братиславе скончался чехословацкий и словацкий актер, режиссер и сценарист Юрай Сарваш. О смерти кинематографиста - менее чем за месяц до его 92-летия - сообщает Teraz со ссылкой на дочь актера Светлану. Причина не называется.

Умер актер из "Белых ворон" и "Черного принца" Юрай Сарваш
© Российская Газета

Юрай Сарваш родился в Радване. Актерскому мастерству обучался в братиславском Университете исполнительских искусств. Окончив его в 1955-м, в тот же год дебютировал на сцене. Экранный дебют - конец 50-х, многие работы артиста хорошо известны нашему зрителю.

В фильмографии - "Сорок четыре", "Горные мстители", "Иветта", "Лаура", "Следы ведут в пропасть", "Завтра будет поздно", "Белые вороны", "Поэма о совести", "Месть мертвой рыбы", "Черный принц", десятки других.

Стоял у истоков Чехословацкого радио, работал на дубляже.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесВоенные новостиИгрыТесты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеКрасотаМодаДетиДом и сад
Кино
ФильмыТВСериалыАктеры
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМеста
Доктор
НовостиБолезни и лекарстваНаукаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияСонникЗодиакИменаНумерологияВосточный гороскопЛунный календарьГаданияДизайн человекаКалендарь МайяРетроградный МеркурийВангаАстрошколаПредсказанияНародные приметыТестыЧихалкаЗаговоры на новый год2022 годПриметы на новый годЧесалка2023 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытОтдых за границейЛайфхакиПутеводителиПутеводители