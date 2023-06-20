Умер актер из "Белых ворон" и "Черного принца" Юрай Сарваш

В Братиславе скончался чехословацкий и словацкий актер, режиссер и сценарист Юрай Сарваш. О смерти кинематографиста - менее чем за месяц до его 92-летия - сообщает Teraz со ссылкой на дочь актера Светлану. Причина не называется.

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Юрай Сарваш родился в Радване. Актерскому мастерству обучался в братиславском Университете исполнительских искусств. Окончив его в 1955-м, в тот же год дебютировал на сцене. Экранный дебют - конец 50-х, многие работы артиста хорошо известны нашему зрителю.

В фильмографии - "Сорок четыре", "Горные мстители", "Иветта", "Лаура", "Следы ведут в пропасть", "Завтра будет поздно", "Белые вороны", "Поэма о совести", "Месть мертвой рыбы", "Черный принц", десятки других.