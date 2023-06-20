Россиянам назвали альтернативы Турции в 2023 году

Турагент назвала альтернативы Турции в 2023 году
В 2023 году альтернативными направлениями для российских туристов вместо подорожавшей Турции могут стать Мальдивы, Таиланд, Шри-Ланка, Сейшелы, Маврикий и Греция. Об этом ФАН заявила руководитель отдела продвижения туроператора PANTEON Надежда Тарбаева.
«Цены на Турцию в этом году действительно вынуждают к поиску альтернатив, и они есть. Как бы удивительно это ни звучало, но ею могут стать, например, Мальдивы», — сказала она.
Турагент пояснила, что лето считается на островах «низким сезоном», сопровождаясь кратковременными дождями и «крайне выгодными спецпредложениями» от отелей, в том числе скидками до 30-40%, апгрейдом номеров и бесплатным проживанием и питанием до двух детей младше 12 лет.
Также, по словам Тарбаевой, альтернативами могут стать Таиланд и Шри-Ланка. Кроме того российские туристы могут рассмотреть Сейшелы и Маврикий, главным минусом которых является долгий перелет с пересадками. Еще одним, но уже привычным направлением остается Греция, заключила она.
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