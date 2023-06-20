$84.23+0.2592.07+0.28

Вручение россиянину миллиона рублей за подбитый танк Leopard показали на видео

Минобороны России показало на видео вручение миллиона рублей военнослужащему из Бурятии Андрею Кравцову за подбитый танк Leopard в зоне спецоперации. Соответствующие кадры были опубликованы в Telegram-канале ведомства.

На кадрах видно, что вручение проходит в палате госпиталя имени Вишневского. Сертификат на деньги бойцу вручает сенатор Совфеда от Новосибирской области Александр Карелин. Последний недолго беседует с военнослужащим.

Карелин говорит на видеоролике, что денежные средства выделили бизнесмены из Сибири «со своих барышей плюсом к тому, что делает государство». Кроме того, сенатор интересуется, чем Кравцов, оставшийся без руки, планирует заниматься в будущем. Боец в ответ заявляет, что ему предложили пойти учиться.

До этого глава Бурятии Алексей Цыденов рассказал, что военный, получивший миллион рублей, состоит в 37-й мотострелковой бригаде, набранной в республике.

В начале июня Карелин пообещал миллионные премии военнослужащим за захват техники и уничтожение командиров Вооруженных сил Украины. Он пояснил, что вознаграждения будут проводить на деньги представителей бизнес-сообщества Сибири.

4
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесВоенные новостиИгрыТесты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеКрасотаМодаДетиДом и сад
Кино
ФильмыТВСериалыАктеры
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМеста
Доктор
НовостиБолезни и лекарстваНаукаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияСонникЗодиакИменаНумерологияВосточный гороскопЛунный календарьГаданияДизайн человекаКалендарь МайяРетроградный МеркурийВангаАстрошколаПредсказанияНародные приметыТестыЧихалкаЗаговоры на новый год2022 годПриметы на новый годЧесалка2023 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытОтдых за границейЛайфхакиПутеводителиПутеводители