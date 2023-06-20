Росздравнадзор может получить новые полномочия

Росздравнадзор может получить полномочие проверять порядок и сроки внесения в регионах сведений в единую государственную информационную систему в сфере здравоохранения. Такой законопроект Госдума 20 июня приняла во втором чтении.

Как пояснил на пленарном заседании замглавы Минздрава Павел Пугачев, на текущей момент 26 тысяч медорганизаций не обновляют информацию о себе в соответствующем федеральном реестре.