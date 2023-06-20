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Росздравнадзор может получить новые полномочия

Росздравнадзор может получить полномочие проверять порядок и сроки внесения в регионах сведений в единую государственную информационную систему в сфере здравоохранения. Такой законопроект Госдума 20 июня приняла во втором чтении.

Росздравнадзор может получить новые полномочия
© РИА Новости

Как пояснил на пленарном заседании замглавы Минздрава Павел Пугачев, на текущей момент 26 тысяч медорганизаций не обновляют информацию о себе в соответствующем федеральном реестре.

При этом полнота и актуальность сведений в данном реестре позволит повысить качество территориального планирования сети медорганизаций в регионах, а в конечном итоге доступность и качество медицинской помощи для граждан России, уточнил Пугачев.

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