Валуев посоветовал судиться с турфирмами-мошенниками

Туристу лучше переплатить за оформление путевки у надежного туроператора вместо того, чтобы пытаться сэкономить на отдыхе, пользуясь услугами непроверенных турфирм, заявил в комментарии NEWS.ru депутат Госдумы, первый зампред комитета по охране окружающей среды Николай Валуев. В случае обмана со стороны предпринимателей гражданину придется решать вопрос через суд.

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От случаев мошенничества туроператорами никто не застрахован. В таких ситуациях речь идет о правовом поле и решить проблему можно только через суд. В первую очередь риски связаны с попытками сэкономить — купить тур подешевле и, как возможный итог, нарваться на мошенников. Так что, чтобы избежать подобных ситуаций, лучше выбирать проверенных, ответственных туроператоров, даже если придется переплатить, — посоветовал депутат.

Также Валуев напомнил, что существует ассоциация «Турпомощь», помогающая обманутым или попавшим в беду путешественникам, но там четко очерчены проблемы, с которыми можно обращаться.

Депутат отметил, что сейчас Госдумой принят закон о том, что туроператоры обязаны информировать всех клиентов о том, что необходимо заключить дополнительные договоры о медицинском страховании. Эти расходы не покрываются обычной страховкой.