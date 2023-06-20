Москалькова: более 30 белгородцев вернули из плена

"Алгоритм достаточно сложный, и хоть и не удалось всех до одного освободить, но на сегодняшний день более 30 белгородцев вернулись в свои семьи. Последний обмен был совсем недавно, в числе 94 человек был 1 из Белгородской области", - сказала она.