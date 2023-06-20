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Москалькова заявила, что более 30 белгородцев вернули из плена

Свыше 30 жителей Белгородской области возвращены из украинского плена, сообщила журналистам уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

Москалькова: более 30 белгородцев вернули из плена
© ТАСС

"Алгоритм достаточно сложный, и хоть и не удалось всех до одного освободить, но на сегодняшний день более 30 белгородцев вернулись в свои семьи. Последний обмен был совсем недавно, в числе 94 человек был 1 из Белгородской области", - сказала она.

Последний обмен пленными между РФ и Украиной состоялся 11 июня. Все 94 российских военнослужащих были отправлены в больницы для лечения и реабилитации.

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