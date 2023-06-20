Для вузов подготовят новый учебник истории России

Минобрнауки РФ подготовит учебники отечественной истории для университетов в течение грядущего учебного года, к ним также подготовят методические рекомендации и типовую учебную программу, заявил замглавы Минобрнауки России Константин Могилевский.

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"Мы с вами понимаем, что роль учебника в университете второстепенна, но тем не менее, попросили коллег историков подготовить в течение следующего учебного года типовые учебники истории России для основных областей знания", – цитирует его РИА Новости.

По его словам, в каждом федеральном округе РФ в том числе были организованы курсы по повышению квалификации преподавателей, после чего их знания в области истории будут проверены.

"Исходим из того, что курс поможет сформировать у молодых людей, вне зависимости от их будущей специальности, предметное чувство патриотизма, ответственности за судьбу России перед прошлым и будущим поколениями", – добавил замглавы ведомства.

Также обновленные учебники позволят молодым людям развить историческое сознание, понимание исторических процессов, где предшествующие события могут в какой-то степени определять последующие, сказал Могилевский.

Что касается иностранных студентов, то новый курс поможет им лучше понять Россию, считает он.

Ранее Могилевский заявлял, что обновленный курс истории готов, программа вступит в силу с 1 сентября по всей стране.