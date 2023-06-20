На «Кинопоиск» зарегистрировали протокол за пропаганду ЛГБТ среди детей

Замоскворецкий суд Москвы зарегистрировал протокол по административному делу на сервис «Кинопоиск». Об этом пишет РИА Новости.

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Заявление было составлено управлением Роскомнадзора по Центральному федеральному округу. Отмечается, что компании грозит наказание по статье КоАП о пропаганде нетрадиционных отношений и ЛГБТ среди детей. «Кинопоиску» может быть назначен штраф в размере до четырех миллионов рублей или, при самом жестком для нее решении суда, административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

«Административный протокол в отношении ООО "КИНОПОИСК" зарегистрирован 20 июня, дата его рассмотрения в настоящий момент не назначена», — сообщили в суде.

В ведомстве не уточнили, в каком контенте Роскомнадзор обнаружил состав правонарушения.