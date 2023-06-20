$83.99+0.3491.80+0.16

Около 2,9 млн россиян привились от клещевого энцефалита

Порядка 2,88 млн человек привились от клещевого вирусного энцефалита в России, сообщили журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора во вторник.

Около 2,9 млн россиян привились от клещевого энцефалита
© РИА Новости

"По состоянию на 24 неделю 2023 года от клещевого вирусного энцефалита в России привито 2,88 млн человек, тогда как в прошлом году за аналогичный период было привито около 2,5 млн", - пояснили в пресс-службе.

Всего в текущем сезоне планируется вакцинировать более 3,48 млн человек.

В медорганизации из-за укусов клещей обратились 268 тыс. человек, что ниже среднемноголетних значений, которые составляют примерно 272 тыс. человек.

"Продолжают выявляться случаи заражения клещевым вирусным энцефалитом и боррелиозом", - уточнили в в ведомстве.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесВоенные новостиИгрыТесты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеКрасотаМодаДетиДом и сад
Кино
ФильмыТВСериалыАктеры
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМеста
Доктор
НовостиБолезни и лекарстваНаукаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияСонникЗодиакИменаНумерологияВосточный гороскопЛунный календарьГаданияДизайн человекаКалендарь МайяРетроградный МеркурийВангаАстрошколаПредсказанияНародные приметыТестыЧихалкаЗаговоры на новый год2022 годПриметы на новый годЧесалка2023 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытОтдых за границейЛайфхакиПутеводителиПутеводители