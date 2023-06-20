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Заболеваемость COVID-19 в России за неделю снизилась почти на 24%

В России за последнюю неделю на 23,9% снизился уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией, сообщила пресс-служба Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор).

Заболеваемость COVID-19 в России за неделю снизилась почти на 24%
© globallookpress.com

«Заболеваемость COVID-19 снизилась по сравнению с прошлой неделей на 23,9%. Зарегистрировано 5,8 тыс. случаев заболевания», - говорится в сообщении.

По информации Роспотребнадзора, преобладающими остаются геноварианты штамма «Омикрон».

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