Заболеваемость COVID-19 в России за неделю снизилась почти на 24%
В России за последнюю неделю на 23,9% снизился уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией, сообщила пресс-служба Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор).
«Заболеваемость COVID-19 снизилась по сравнению с прошлой неделей на 23,9%. Зарегистрировано 5,8 тыс. случаев заболевания», - говорится в сообщении.
По информации Роспотребнадзора, преобладающими остаются геноварианты штамма «Омикрон».