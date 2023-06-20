Подача заявлений в вузы без личного посещения началась на "Госуслугах". Об этом говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Минцифры.

"На "Госуслугах" начался прием документов в вузы. Заявление можно подать в пять любых вузов страны до пяти специальностей в каждом. Без личного посещения приемных комиссий, очередей и бумажных документов. Для этого потребуется только подтвержденная учетная запись на "Госуслугах", - отмечается в сообщении.

Подать заявление можно на любые формы обучения, включая платное и целевое. Есть возможность подачи заявления на программы бакалавриата и специалитета, а также на второе высшее образование, добавляется в сообщении.

В Минцифры отмечают, что в этом году к сервису уже подключены 1 022 вуза. Поступающим на бесплатное обучение нужно подать заявление до 25 июля, на платное - не позднее 20 августа.

Кроме того, ведомство разъяснило порядок поступления в вуз онлайн. Так, сначала требуется запросить в личном кабинете документы об образовании, льготах и индивидуальных достижениях для того, чтобы не приходилось вводить их вручную и подтверждать оригиналами при подаче заявления в вуз. Далее необходимо заполнить заявление, указав приоритеты зачисления и желаемую форму обучения. После отправки заявления появится возможность отслеживать свое место в конкурсных списках в реальном времени, сообщает министерство. На следующем этапе необходимо подать оригинал документа об образовании онлайн, после чего ожидать уведомления о зачислении.