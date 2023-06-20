Екатерина Мизулина рассказала о планах дальнейшей работы в ОП

«Сейчас я очень много общаюсь с молодёжью — моя аудитория процентов, наверное, на 90 состоит из подростков в возрасте от 10 до 19 лет. Конечно, они часто сталкиваются с ситуациями, в которых им требуется помощь и содействие. Это и ситуации, связанные с травлей в образовательной среде, и проведение экзаменов, ЕГЭ и ОГЭ, и сферы молодёжного спорта и досуга, дополнительного образования и так далее», — сообщила она.