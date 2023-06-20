Сервисы для бронирования отелей теперь активно используются злоумышленниками в качестве приманки для получения персональных данных и средств россиян. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ВТБ.

Мошенники создают группу в мессенджерах или отправляют смс, в котором предлагают оценивать сервис бронирования отелей и фотографии отелей на сайте Booking. Они также указывают ссылку на Telegram-канал, где клиент якобы может более детально обсудить со своим персональным «менеджером» дальнейшие условия «трудоустройства» по оценке отелей.

Тема меняется при переходе по объявлению. Потенциальным жертвам уже предлагают помочь онлайн-магазинам «в продажах». Клиентам сулят крупные доходы до десятков тысяч рублей в день, отметили в кредитной организации.

Аферисты направляют клиентам ссылку на фишинговый сайт. Затем требуется предварительная регистрация с использованием персональных данных. После этого клиенту нужно внести определенную сумму на указанный счет для «выполнения задания по оценке различных товаров онлайн-магазинов».

В ВТБ подчеркивают, что в конце каждого «рабочего» дня на счете клиента первоначально инвестированная сумма повышается двукратно или трехкратно.

Однако человек не может вывести «заработанные» средства. Он также не имеет возможности связаться с личным «менеджером», подчеркивают в кредитной организации.