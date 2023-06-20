ВТБ: мошенники используют в схемах обмана сервисы для бронирования отелей
Сервисы для бронирования отелей теперь активно используются злоумышленниками в качестве приманки для получения персональных данных и средств россиян. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ВТБ.
Мошенники создают группу в мессенджерах или отправляют смс, в котором предлагают оценивать сервис бронирования отелей и фотографии отелей на сайте Booking. Они также указывают ссылку на Telegram-канал, где клиент якобы может более детально обсудить со своим персональным «менеджером» дальнейшие условия «трудоустройства» по оценке отелей.
Тема меняется при переходе по объявлению. Потенциальным жертвам уже предлагают помочь онлайн-магазинам «в продажах». Клиентам сулят крупные доходы до десятков тысяч рублей в день, отметили в кредитной организации.
Аферисты направляют клиентам ссылку на фишинговый сайт. Затем требуется предварительная регистрация с использованием персональных данных. После этого клиенту нужно внести определенную сумму на указанный счет для «выполнения задания по оценке различных товаров онлайн-магазинов».
В ВТБ подчеркивают, что в конце каждого «рабочего» дня на счете клиента первоначально инвестированная сумма повышается двукратно или трехкратно.
Однако человек не может вывести «заработанные» средства. Он также не имеет возможности связаться с личным «менеджером», подчеркивают в кредитной организации.
Ранее заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников заявил, что злоумышленники начали убеждать заемщиков рефинансировать кредиты других банков в один и затем переводить полученные деньги на «безопасный счет».