Стали известны самые популярные вакансии на начало лета

Библиотекарь, садовник, продавец-кассир и агент по туризму стали самыми популярными профессиями на начало лето, следует из результатов исследования «Авито Работы». Именно такую работу активнее всего искали россияне весной и в первую половину июня. Исследование проведено среди жителей более 30 крупных городов.

По данным аналитиков «Авито Работы», по росту интереса лидируют вакансии «библиотекарь» (в три раза больше запросов по сравнению с зимой), «садовник» (тоже в три раза). Далее идут вакансии «продавец-кассир» и «агент по туризму» (рост спроса в 2,5 раза в обеих категориях), — говорится в исследовании.

Исследование охватило почти 250 профессий. При этом в Москве у соискателей в пять с половиной раз увеличилась заинтересованность в позиции еvent-менеджера, в Санкт-Петербурге и Казани — садовника — в три и восемь раз соответственно. В Екатеринбурге жители в шесть раз больше интересовались вакансией хостес, а новосибирцы в равной степени искали должности замерщика, товароведа и установщика — прирост в четыре раза.

Самыми непопулярными с наступлениями теплого сезона стали вакансии «кочегар» и «гардеробщик».