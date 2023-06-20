Опрос: 14% россиян готовы уволиться вслед за руководителем
Результаты исследования сервис SuperJob предоставил радиостанции «Говорит Москва».
Согласно ему, 44% опрошенных скорее останутся в компании.
«Это зависит от того, насколько мы успели сработаться и хороший ли это руководитель», — поясняют они.
42% не будут увольняться вместе с руководителем.
«Есть перспектива занять место начальника», — отвечали респонденты.
Чаще остальных о готовности уйти с работы вместе с начальником говорят главные бухгалтеры, медицинские сестры, специалисты по продажам, клиентские менеджеры и юристы. А среди снабженцев, водителей, экономистов и программистов больше всего тех, кто скорее и однозначно останется.
«Я работаю на компанию, а не на руководителя, и зарплату тоже платит компания», — пояснили они.