Опрос: 14% россиян готовы уволиться вслед за руководителем

«Это зависит от того, насколько мы успели сработаться и хороший ли это руководитель», — поясняют они.

Чаще остальных о готовности уйти с работы вместе с начальником говорят главные бухгалтеры, медицинские сестры, специалисты по продажам, клиентские менеджеры и юристы. А среди снабженцев, водителей, экономистов и программистов больше всего тех, кто скорее и однозначно останется.