Россиянка познакомилась с американцем и узнала его мнение о русских

Российская тревел-блогерша и путешественница Марина Ершова познакомилась с американцем во время поездки в Австралию и выведала его мнение о русских. Историей она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен» .

«Он пересмотрел много советских фильмов, потому что некоторые из них транслируют по телевизору в Америке. Американец мило произнес названия с очень сильным акцентом, и я поняла, что это были "Девчата", "Ширли-мырли", "Чучело"», — призналась путешественница.

Ранее тревел-блогерша рассказала, что восхитила своих соседей, с которыми живет в одной квартире — немцев, французов, американца и австралийца — и получила множество комплиментов после того, как приготовила завтрак не только для себя и своего молодого человека, а для всех жильцов. Автор блога отметила, что их совместные завтраки уже стали традицией. По ее словам, соседи с удовольствием едят все, что готовит россиянка.