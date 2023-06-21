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Ученица из пермского села, сдавшая два предмета ЕГЭ на 100 баллов, хочет стать врачом

Выпускница Косинской школы (Пермский край) Ирина Снигирева сдала ЕГЭ по русскому и химии на 100 баллов. Девушка рассказала, что готовилась к экзаменам с сентября, занималась не только в своей, но и в онлайн школе.

Ученица из пермского села, сдавшая два предмета ЕГЭ на 100 баллов, хочет стать врачом
© РИА Новости

«За подготовку к экзаменам я засела в сентябре, занималась не только со школьными педагогами, но и в онлайн школе, постоянно прорешивала варианты, в итоге результат получился прекрасный. Помогал мне наш котик, который приходил и мурлыкал, пока я готовилась, но больше всего помогли упорство и желание показать все, на что я способна», — рассказала выпускница «Комсомольской правде Пермь».

Ирина была уверена в хорошем результате экзамена по химии, а вот максимальный балл по русскому ее удивил. Девушка с первого класса училась на отлично, также ходила в музыкальную школу и хорошо рисовала. Мама стобалльницы работает воспитателем в детском саду, а отец ранее преподавал в автошколе, сейчас он на пенсии.

Сама выпускница решила стать врачом, хотя среди ее родных никого с такой профессией не было. Для поступления ей необходимо сдать также биологию, балл по которому ей неизвестен. Однако отличница не сомневается в успехе.

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