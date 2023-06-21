Ученица из пермского села, сдавшая два предмета ЕГЭ на 100 баллов, хочет стать врачом

«За подготовку к экзаменам я засела в сентябре, занималась не только со школьными педагогами, но и в онлайн школе, постоянно прорешивала варианты, в итоге результат получился прекрасный. Помогал мне наш котик, который приходил и мурлыкал, пока я готовилась, но больше всего помогли упорство и желание показать все, на что я способна», — рассказала выпускница «Комсомольской правде Пермь».