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В Госдуме оценили идею расширить пределы самообороны

Пределы необходимой самообороны должны быть соразмерны угрозе, поэтому если посягательство на жилье не связано с угрозой насилия или опасностью для жизни хозяев, то причинение вреда незаконно вошедшему в дом человеку является преступлением, заявила в беседе с «Парламентской газетой» первый заместитель председателя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Ирина Панькина. По ее словам, предложение фракции ЛДПР позволить хозяевам применять любые методы самообороны чрезмерно расширяет границы самозащиты.

В Госдуме оценили идею расширить пределы самообороны
© News.ru

Мы согласимся с Верховным судом и с правительством в том, что пределы необходимой самообороны должны быть соразмерны угрозе, — подчеркнула депутат.

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Издание напоминает, что, согласно статье 37 УК РФ, преступлением не является причинение вреда нападающему или проникшему в жилище, если посягательство сопряжено с насилием или его угрозой. Если человек из-за неожиданности нападения не смог объективно оценить степень опасности, это также не считается превышением обороны. При этом оборона должна соответствовать «характеру посягательств», то есть владелец дома, прежде чем защищаться, должен оценить намерения преступника.

С этим не согласны депутаты от ЛДПР, которые разработали законопроект, закрепляющий принцип «мой дом — моя крепость» о допустимости любых методов самообороны при защите жилья.

Законопослушный гражданин, защищая себя и своих близких, должен оценивать характер опасности насилия или угрозы при посягательстве, то есть он ограничен пределами необходимой самообороны. В то же время преступники, незаконно проникая в жилище, ничем не ограничены, — пояснил один из авторов документа, председатель комитета Госдумы по труду и социальной политике, замглавы фракции ЛДПР Ярослав Нилов.

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству, обсудив законопроект 19 июня, предложил его отклонить. Судьба документа решится на пленарном заседании Госдумы 11 июля.

Ярослав Нилов ранее рассказал о законопроекте, направленном на поддержку малоимущих. По его словам, в России могут ввести сертификат для новорожденного ребенка, который будет предоставляться семьям с доходом ниже двух прожиточных минимумов.

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