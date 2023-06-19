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Китайцы массово устремились в Москву

Туристический поток из Китая в Москву за первый квартал 2023 года увеличился в пять раз в сравнении с аналогичным периодом 2022 года. О том, что китайцы массово устремились в российскую столицу, заявил первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства Москвы, председатель комитета по туризму города Евгений Козлов, его комментарий приводит РИА Новости.

Китайцы массово устремились в Москву
© globallookpress.com

По словам Козлова, за этот период столицу России посетили свыше 25 тысяч граждан КНР. При этом 30 процентов из них приезжали в Москву с целью туризма или с частной целью, а более 40 процентов гостей приходилось на бизнес-путешествия.

«Мы всегда рады приветствовать китайских туристов в Москве, учитывая, что наш город является одним из популярных направлений для путешественников из этой страны», — добавил Козлов.

Ранее в июне стало известно, что безвизовые групповые туристические поездки между Россией и Китаем могут вновь начаться в июле. Об этом заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников в рамках Российского туристического форума «Путешествуй!».

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