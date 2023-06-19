Россяине рассказали, в каком возрасте начинается старость

Согласно результатам опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения, граждане России в среднем ожидают дожить до 79 лет.

Всего в опросе приняли участие 1 600 россиян в возрасте от 18 лет. Прогноз ожидаемого возраста жизни принимал в расчёт «нынешний образ жизни и текущие обстоятельства». При этом мужчины рассчитывают дожить до 78 лет, а женщины до 80. В идеальных же условиях россияне рассчитывали бы дожить до 85 лет, а максимальным сроком жизни назвали планку в 150 лет.

Кроме того, опрос показал, что россияне считают возрастом наступления старости рубеж в 63 года. При этом в 2020 году этот показатель был ниже один на год. Отвечая на этот вопрос, женщины в среднем называли 64 года, а мужчины – 62. Также отмечается, что опрашиваемые старше 60 лет в среднем называли возраст начала старости в 68 лет, а граждане до 25 лет называли рубеж в 58 лет.

Помимо этого, опрос также показал, что 59% опрошенных согласны с тем, что к пожилым в российском обществе относятся с должным уважением. Не согласных с этим утверждением оказалось 34%. В качестве основных проблем, с которыми сталкиваются пожилые люди, опрошенные назвали низкие пенсии, ухудшение здоровья и трудности с использованием современных технологий. При этом чаще всего опрошенные, отвечая на этот вопрос, называли бедность.

Ранее опрос показал, какие врачи вызывают наибольший страх у россиян.